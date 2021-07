Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt, in Passau wird höchste Stufe aber wohl nicht erreicht

Nachrichtenarchiv - 19.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Die Hochwasserlage im Süden und Osten Bayerns ist noch immer angespannt. In Neuburg hat der Pegel der Donau Meldestufe drei erreicht. Die gilt auch in Passau, ein Anstieg auf die höchste Warnstufe 4 ist dort allerdings wohl nicht mehr zu befürchten. Ein Polizeisprecher sagte heute früh, man rechne damit, dass sich die Lage beruhigt und habe aktuell alles im Griff. Im Berchtesgadener Land hat der Regen inzwischen nachgelassen. Dort war gestern die Ache über die Ufer getreten. Die Wassermassen hatten Keller überflutet, im Ort Schönau am Königssee ist ein Hang abgerutscht. Mehr als 160 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, die berühmte Bob- und Rodelbahn wurde zerstört. In mehreren Gemeinden bleiben Schulen und Kitas heute geschlossen, laut Landratsamt wurde eine Notbetreuung eingerichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2021 08:00 Uhr