Hochwasserlage in Baden-Württemberg bleibt kritisch

Stuttgart: Angespannt ist die Lage auch in einigen Regionen Baden-Württembergs. Im Landkreis Göppingen und Ostalbkreis wurden Menschen aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. Einige sind in ihren Häusern eingeschlossen und müssen gerettet werden. Kritisch ist die Situation auch im Rems-Murr-Kreis: Die Gemeinde Rudersberg ist seit der Nacht überflutet. In Esslingen wird derzeit ein provisorischer Damm errichtet, um die Überflutung der Innenstadt zu verhindern. In Erbach im Alb-Donau-Kreis ist ein Umspannwerk bedroht. Mit hunderten von Sandsäcken will man das Schlimmste verhindern. Was den Schienenverkehr bertrifft, rät die Deutsche Bahn dazu, auf Reisen in und nach Süddeutschland möglichst zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 08:00 Uhr