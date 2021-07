Hochwasserlage im Westen Deutschlands ist dramatisch

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Trier: Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bleibt dramatisch. Im Kreis Euskirchen droht die Steinbachtalsperre zu brechen. Unterhalb der Sperre wurden 4.500 Menschen aus drei Ortschaften weggebracht. Die Talsperre ist laut dem dortigen Landrat als sehr instabil eingestuft worden. Der Wasserverband Eifel-Rur rechnet außerdem damit, dass die Rurtalsperre in dieser Nacht überlauft. Das könnte Folgen für den Unterlauf der Rur haben, sagte ein Sprecher des Verbandes in Düren und bestätigte Informationen des WDR. Bewohner der tiefer gelegenen Bereiche entlang der Rur sind aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Derweil ist die Zahl der Opfer erneut gestiegen. Inzwischen ist von mindestens 58 Toten in beiden Bundesländern die Rede. So kam unter anderem für neun Bewohner einer Behinderteneinrichtung im rheinland-pfälzischen Sinzig jede Hilfe zu spät. Es gibt außerdem zahlreiche Vermisste und Verletzte. Mobilfunk- und Stromversorgung sind teilweise zusammengebrochen. Zahlreiche Häuser wurden ganz oder teilweise von den Wassermassen zerstört. Tausende Kräfte von THW, Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr sind im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 23:00 Uhr