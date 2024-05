Hochwasserlage im Saarland entspannt sich weiter

Saarbrücken: Die Hochwasserlage im Saarland hat sich weiter entspannt. Das Innenministerium hatte bereits am gestrigen Nachmittag weitgehend Entwarnung gegeben. Die neuen Regenfälle seien gestern geringer ausgefallen als erwartet. Statt der befürchteten bis zu 60 habe es nur zwischen zehn und 20 Liter pro Quadratmeter geregnet. Eine erneute Flutwelle blieb aus. Am Pfingstwochende hatten Wassermassen im Saarland und in Rheinland-Pfalz große Schäden angerichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 05:00 Uhr