Hochwasserlage im Saarland entspannt sich leicht

Saarbrücken: Nach dem Dauerregen im Südwesten Deutschlands hat Saarbrücken die sogenannte Großschadenslage aufgehoben. Die Pegel der Flüsse sinken weiter. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich jetzt auf die Aufräumarbeiten. In anderen Regionen des Saarlands ist die Lage dagegen nach wie vor angespannt: In Blieskastel stand das Wasser in der Altstadt stellenweise etwa kniehoch, Anwohner mussten mit Schlauchbooten aus ihren Häusern geholt werden. Grund für die Überschwemmung dort ist offenbar eine defekte Pumpanlage. Dadurch wird das Wasser durch die Kanalisation nach oben gedrückt. In Rheinland-Pfalz sind vor allem die Stadt Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz stark vom Hochwasser betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2024 02:00 Uhr