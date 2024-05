Hochwasserlage im Saarland entspannt sich

Saarbrücken: Nach den Unwettern im Saarland und in Rheinland-Pfalz hat sich die Hochwasserlage entspannt. Die Wasserstände sinken, allerdings sind für den Abend wieder Gewitter mit Starkregen angekündigt. Dem saarländischen Innenministerium zufolge gibt es keine kritischen Entwicklungen mehr. Noch am Vormittag hatte sich die Lage trotz einer Regenpause noch einmal zugespitzt. So war der Pegel der Saar wegen des Zuflusses aus der Blies wieder gestiegen. Auch in Rheinland-Pfalz hat sich die Situation entspannt. Ministerpräsidentin Dreyer erklärte aber, das Schadensausmaß könne man noch nicht abschätzen, da die Einsätze noch laufen. Wegen der heftigen Regenfälle führt auch der Rhein immer mehr Wasser. Der Pegel in Köln stieg innerhalb von 24 Stunden sprunghaft an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 20:00 Uhr