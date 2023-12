Hochwasserlage im Norden Deutschlands bleibt angespannt

Hannover: Nach erneuten Regenfällen in der Nacht ist in einigen Hochwassergebieten die Lage weiter angespannt. Für Niedersachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst allerdings im Tagesverlauf keine weiteren nennenswerten Schauer mehr, auch der Regen morgen und am Montag soll demnach nicht zu einem weiteren Anstieg der Pegel führen. Für Dienstag wird dann wieder mehr Niederschlag erwartet. Laut einem Lagebericht des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sind die Pegel der Weser an einigen Stellen noch über der höchsten Meldestufe; auch für die Leine und die Aller wird vor massivem Hochwasser gewarnt. Die Polizei meldete dennoch eine relativ ruhige Nacht. Bei Oldenburg wurden in der Nacht stündlich die Deiche kontrolliert und Sandsäcke zu deren Schutz vorbereitet. Das Technische Hilfswerk hat sich unterdessen darauf vorbereitet, dass der Hochwassereinsatz noch bis in die erste Januarwoche hinein dauern kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 10:00 Uhr