Hochwasserlage im Freistaat entspannt sich weiter

München: In einigen Regionen Deutschlands hat sich die Hochwasserlage entspannt. In Bayern geben die Behörden Entwarnung und sprechen von fallenden Wasserständen an der Donau. Hier sowie am Main könne es abschnittsweise noch zu kleineren Ausuferungen kommen, heißt es vom Hochwassernachrichtendienst. In einigen Regionen von Niedersachsen bereiten sich die Einsatzkräfte hingegen auf mögliche Überschwemmungen vor. In den Landkreisen Hildesheim, Celle und Emsland wurde die Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgerufen. Stellenweise sind dort Keller vollgelaufen und es ist geplant, vorsichtshalber den Strom abzustellen. In Sachsen sind die Behörden ebenfalls in Alarmbereitschaft: Von der Stadt Dresden heißt es, die Lage sei zwar angespannt, habe aber nicht die Dimension vergangener Fluten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 18:00 Uhr