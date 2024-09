Hochwasserlage erreicht dramatische Ausmaße - erste Sperrungen in Passau

Bukarest: Der Stark- und Dauerregen sorgt in Mittel- und Osteuropa für zunehmend dramatische Hochwasserlagen. In Rumänien sind bei Überschwemmungen vier Menschen ums Leben gekommen. In Tschechien haben 60.000 Menschen keinen Strom. Weil die Pegelstände weiter steigen, stehen dort wie auch in Polen weitere Evakuierungen an. In Krakau liefen Unterführungen voll, Bürger bekommen Sandsäcke, um ihre Gebäude zu schützen. In Österreich wurden mehr als ein Dutzend Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt. In der Region Waldviertel nordwestlich von Wien wird Hochwasser erwartet, wie es im langjährigen Durchschnitt nur alle 100 Jahre vorkommt. In Bayern sind in Passau erste Abschnitte in der Altstadt gesperrt worden.

