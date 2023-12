Hochwasserlage entspannt - Scholz plant laut Bericht Besuch

Hannover: An den Oberläufen einiger Flüsse in Niedersachsen hat sich die Hochwasserlage ein wenig entspannt. So konnte ein durchgeweichter Deich im Landkreis Oldenburg stabilisiert werden. Die Anwohner können voraussichtlich morgen in ihre Häuser zurückkehren. Dennoch bleiben die Einsatzkräfte wachsam. Tausende Helfer sind immer noch im Einsatz und werden auch die Silvesternacht durcharbeiten. In mehreren Orten mussten heute Kühe und Schweine aus Ställen gerettet werden. Wie die BILD-Zeitung berichtet, plant Bundeskanzler Scholz einen Besuch in den Flutgebieten. Er will den Helfern danken und seine Solidarität bekunden. Wann Scholz dorthin fliegen wird, ist nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 00:00 Uhr