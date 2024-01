Hochwasserlage bleibt vielerorts angespannt

Oldenburg: In den Hochwassergebieten in Deutschland gibt es heute etwas Entspannung. Nach Angaben von Meteorologen geht die Dauerregen-Phase im Laufe des Tages zu Ende. Für Bayern wurde die Unwetterwarnung schon gestern Abend aufgehoben. An vielen Flüssen und Bächen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist die Situation aber weiter gefährlich. Dort drohen mehrere Deiche zu brechen. Leichte Entspannung zeichnet sich in Bayern ab. So hat die Hochwasserlage laut Hochwassernachrichtendienst heute Früh ihren Höhepunkt erreicht, und fast alle Pegelstände sind rückläufig. In Gräfendorf im Main-Spessart gilt zwar noch die höchste Meldestufe vier, aber der Ort war mit Sandsäcken und Schutzwänden vorbereitet und ist glimpflich davongekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 09:00 Uhr