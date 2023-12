Hochwasserlage bleibt teilweise angespannt

Braunschweig: Der tagelange Regen sorgt vielerorts nach wie vor für Hochwasser. Einige Talsperren können das viele Wasser nicht mehr fassen, Deiche sind teils gefährlich aufgeweicht. Ein Schwerpunkt ist in Sachsen-Anhalt der Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Stausee Kelbra ist vollgelaufen - ein Ort in der Nähe ist vorsichtshalber evakuiert worden. Feuerwehrleute überprüfen laufend die Deiche. Auch in Niedersachsen kämpfen zahlreiche Helfer gegen die Wassermassen. Unter anderem in Braunschweig. Die Okertalsperre im Harz ist vollgelaufen - dort wird Wasser abgelassen. Die Einsatzkräfte in Braunschweig erwarten zwar keine Flutwelle, aber einen moderaten Anstieg der Oker auf sehr hohem Niveau. In Bayern gibt es nur noch in den Kreisen Bamberg und Coburg die zweithöchste Meldestufe und zwischen Straubing und Passau sind noch einige Flussauen, Wiesen und Straßen überflutet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 10:00 Uhr