Hochwasserlage bleibt in Teilen Deutschlands weiter angespannt

Hannover: Die Hochwasserlage ist in einigen Regionen Deutschlands noch angespannt, aber stabil. In Niedersachsen gehen die Behörden davon aus, dass stellenweise Flusspegel weiter steigen, wie zum Beispiel an der Mittelweser. In dem Ort Rinteln konnten rund 100 Bewohner, die sicherheitshalber ihre Häuser verlassen mussten, nachhause zurückkehren. Die Feuerwehr hatte dort in der Nacht ein Schutzsystem aufgebaut, nachdem ein Damm der Weser aufzuweichen drohte. In Dresden wurden vorsorglich einige Straßen gesperrt und der Fährverkehr auf der Elbe eingestellt. Nach Angaben der Einsatzkräfte steigt der Pegel dort langsamer als erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 17:00 Uhr