Hochwasserlage bleibt in Teilen Deutschlands angespannt

Hannover: Die Hochwasserlage bleibt in Teilen Deutschlands nach tagelangem Dauerregen weiterhin kritisch. Besonders betroffen ist Niedersachsen. Dort sind die Pegelstände entlang von Flüssen weiterhin sehr hoch. So wurden in Winsen an der Aller gestern Abend etwa 300 Anwohner in Sicherheit gebracht. Auch Teile Bremens, Nordrhein-Westfalens, Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts sind vom Hochwasser betroffen. Die Feuerwehr und andere Organisationen waren im Einsatz, um Deiche zu sichern und Wasser abzupumpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 12:00 Uhr