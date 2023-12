Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen weiter kritisch

Berlin; In Norddeutschland hat sich die Hochwasserlage weiter zugespitzt. In der Gemeinde Winsen in Niedersachsen mussten etwa 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch in Lilienthal bei Bremen mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden, Dort war gestern Nachmittag ein Damm gerissen. Angespannt bleibt die Lage auch an der Elbe in Sachsen. Dort wird der Höchststand noch erwartet. In Dresden rechnet man mit einem Pegelstand von über sechs Metern. Um die Landeshauptstadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt zu schützen, wird am Vormittag ein Wehr geöffnet. - In Bayern wiederum entspannt sich die Lage weiter. Die zweithöchste Meldestufe, also die Gefahr, dass Keller volllaufen, gibt es nur noch im oberfränkischen Kreis Coburg. Überall sonst ist der Wasserstand in den Flüssen deutlich gesunken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 06:00 Uhr