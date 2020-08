Hochwasserlage bleibt im Süden und Osten Bayerns weiter angespannt

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Die Drei-Flüsse-Stadt stellt sich auf weitere Überschwemmungen ein. Erwartet wird für heute früh ein Donau-Pegel von 8 Metern 50, das entspricht Meldestufe vier, der höchsten Hochwasser-Meldestufe. In der Altstadt haben Helfer Sandsäcke verteilt, um die Häuser vor den Wassermassen zu schützen. Auch an den oberbayerischen Seen Tegernsee, Schliersee und Chiemsee ist die Situation weiter kritisch. In Raubling im Landkreis Rosenheim mussten die Einsatzkräfte bis in die Nacht hinein Keller auspumpen. Dort waren zwei Bäche über die Ufer getreten. Gestern hatte der Dauerregen neben zahlreichen Verkehrsbehinderungen auch größere Schäden verursacht. Im Berchtesgadener Land beschädigte eine Schlammlawine ein Wohnhaus. In Garmisch-Partenkirchen wurde die Partnachklamm gesperrt, weil in der Nähe mehrere kleine Erdrutsche abgegangen waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 06:00 Uhr