Hochwasserlage an Inn und Donau entspannt sich etwas

Passau: Die Hochwasserlage an Inn und Donau hat sich in der Nacht etwas beruhigt. Mit der höchsten Meldestufe 4 sei zumindest am Inn nicht mehr zu rechnen, hieß es vom Bayerischen Hochwassernachrichtendienst. In Passau wird der höchste Donaupegel von etwa 8,25 Metern für heute Mittag erwartet, es gilt weiterhin die Meldestufe drei. Die Obere Donaulände und die Fritz-Schäffer-Promenade sind wegen Überschwemmungen oder drohender Überflutungen gesperrt. Parkhäuser sind geräumt und geschlossen, der Busverkehr wird umgeleitet oder ausgesetzt. Der höchste Pegel am Inn wird in Passau für heute Vormittag erwartet. In Wasserburg erreichte der Inn seinen Höchstand bereits am frühen Morgen. Dort und in Rosenheim gilt aktuell die Meldestufe zwei. In Garmisch-Partenkirchen bleibt aufgrund der Wetterlage die Partnachklamm geschlossen. Die Sicherheit der Besucher gehe vor, heißt es von dort.

