Hochwasserlage an der Elbe verschärft sich, Sorgen auch in Niedersachsen

Dresden: Wegen des Hochwassers hat Dresden für die Elbe Alarmstufe drei von vier ausgerufen. Man rechne damit, dass die Pegel den Stand von sechs Metern bereits ab heute früh um 6 Uhr erreichen könnten, teilte die Stadt mit. In Sachsen-Anhalt bereitet der Stausee Kelbra Sorgen, dort mussten sich Anwohner in Sicherheit bringen, weil die maximale Kapazität erreicht wurde. Auch die Okertalsperre in Niedersachsen ist vollgelaufen, was die Hochwasserlage unter anderem in Braunschweig verschärft. In anderen Bundesländern, etwa in Bayern, hat sich die Situation inzwischen entspannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 05:00 Uhr