Hochwasserlage am Inn entspannt sich

Wasserburg: Die Hochwasserlage am Inn hat sich etwas entspannt. Wie Bayerns Hochwassernachrichtendienst mitteilt, ist mit der höchsten Meldestufe 4 nicht mehr zu rechnen. In Wasserburg am Inn wird sich die Situation nach Angaben der Stadt im Laufe des Morgens deutlich verbessern. Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es um Mitternacht. In Passau rechnet die Stadt am Mittag mit einem Höchststand der Donau. Im ebenfalls hochwassergeplagten Tirol scheint das Schlimmste überstanden. Landeshauptmann Mattle sagte, man sei offenbar mit einem blauen Auge davongekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 06:00 Uhr