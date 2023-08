Hochwasserlage am Inn entspannt sich

Wasserburg am Inn: Die Hochwasserlage am Inn hat sich etwas entspannt. Wie der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mitteilte, ist mit der höchsten Meldestufe 4 nicht mehr zu rechnen. In Wasserburg am Inn sank der Pegelstand in der Nacht, aktuell ist Meldestufe 2 erreicht. Passau hat seine Hochwasservorkehrungen verschärft und mehrere Straßen gesperrt. Dort gilt Meldestufe 3. In Österreich melden die Bundesländer Vorarlberg, Salzburg und Tirol sehr hohe Pegelstände der Flüsse und vielerorts Überschwemmungen. Bahnstrecken sind nicht befahrbar, zahlreiche Brücken wurden sicherheitshalber gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 04:00 Uhr