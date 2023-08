Hochwasserlage am Inn entspannt sich

Wasserburg am Inn: Die Hochwasserlage am Inn hat sich etwas entspannt. Wie der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mitteilte, ist mit der höchsten Meldestufe 4 nicht mehr zu rechnen. In Wasserburg am Inn wird sich die Lage nach Angaben der Stadt bis in die frühen Morgenstunden deutlich entspannen. In Passau rechnet die Stadt morgen Nachmittag mit einem Höchststand von Inn und Donau. In Österreich melden die Bundesländer Vorarlberg, Salzburg und Tirol sehr hohe Pegelstände der Flüsse und vielerorts Überschwemmungen. Bahnstrecken sind nicht befahrbar, zahlreiche Brücken wurden sicherheitshalber gesperrt.

