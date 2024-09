Hochwasserkatastrophe trifft Österreich, Tschechien und Polen

St. Pölten: In Niederösterreich haben Einsatzkräfte die ganze Nacht gegen das Hochwasser gekämpft. In der Landeshauptstadt St. Pölten ist ein Damm gebrochen, dort mussten bis zu 150 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Am Stausee Ottenstein sind die Flutklappen geöffnet, um Wasser kontrolliert abzulassen. Dies verschärft jedoch die Lage am Unterlauf der Kamps. Auch die österreichische Hauptstadt Wien ist von den Fluten betroffen: Der Fluss Wien - sonst eher ein Rinnsal - hat Radwege, Straßen und U-Bahngleise überspült. In einigen Stadtbezirken fiel der Strom aus. Dramatisch ist die Lage auch in einigen Regionen Rumäniens, Tschechiens und Polens. Die tschechische Stadt Krnov mit ihren 23.000 Einwohnern war gestern fast komplett überflutet. Dort vereinigen sich die Flüsse Opava und Opavice. In Polen ist nach einem Dammbruch vor allem die Kleinstadt Klodzko betroffen. Dort steht der Flusspegel der Neiße fast sechs Meter über seinem Normalwert. In Bayern bleibt die Hochwasserlage weiter angespannt. Mit großflächigen Überflutungen rechnen die Behörden aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 06:00 Uhr