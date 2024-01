Hochwassergefahr in Teilen Bayerns steigt

Schwandorf: Das Landesamt für Umwelt warnt vor steigenden Wasserständen an vielen Flüssen und Bächen in der Oberpfalz. Die Hochwasserwarnung gilt aktuell für die Landkreise Cham, Schwandorf, Neumarkt und Neustadt an der Waldnaab mit der Stadt Weiden. Am Fluss Regen wird laut Prognose im Lauf des Nachmittags und spätestens morgen vielerorts Meldestufe eins erreicht. Auch in anderen Teilen Bayerns steigt das Hochwasserrisiko wegen anhaltenden Dauerregens. Betroffen sind nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes auch große Teile Oberfrankens. Für Stadt und Landkreis Bamberg erwartetet das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Kronach, dass an mehreren Pegeln die Meldestufe 3 im Laufe des Tages überschritten wird - so etwa an der Itz bei Schenkenau und am Main bei Kemmern und Schwürbitz. Das bedeutet, dass etwa Häuser und Keller überflutet werden könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 18:00 Uhr