Hochwassergefahr im Norden und Osten Bayerns steigt

Cham: Im Norden und Osten Bayerns hat Dauerregen zu Überschwemmungen geführt. Wie der Hochwasser-Nachrichtendienst mitteilte, hat der Fluss Regen bei Cham in der Oberpfalz Meldestufe drei erreicht. Dabei können einzelne bebaute Grundstücke, Keller und Straßen überflutet werden. Dieselbe Meldestufe haben auch mehrere Pegelstände in Ober- und Unterfranken überschritten. Dazu gehören die Lauer im Landkreis Bad Kissingen und die Steinach im Landkreis Coburg. Die Flüsse könnten weiter anschwellen, denn in den betroffenen Regionen erwartet der Deutsche Wetterdienst bis morgen weiteren Dauerregen. Auch in anderen Teilen Deutschlands bleibt die Hochwasserlage angespannt. Besonders stark betroffen sind Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens, der Süden Sachsen-Anhalts sowie der Norden Thüringens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 16:00 Uhr