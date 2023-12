Hochwassergefahr bleibt im Norden hoch, in Bayern entspannt sie sich

Berlin: Die Hochwassergefahr bleibt angesichts weiterer Regenfälle und gesättigter Böden in manchen Gegenden Deutschlands hoch. Im Norden drohen Sturmfluten im Wesergebiet und an der niedersächsischen Nordseeküste. Hunderte Feuerwehrleute sind in Nierdersachsen und im Harz im Einsatz, um mit Sandsäcken Deiche zu errichten. In Thüringen ist der 400-Seelen-Ort Windehausen vom Wasser eingeschlossen und soll komplett evakuiert werden. Die Hochwasserlage in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins ist dagegen weitgehend entspannt geblieben. Auch in Bayern hat sich Lage etwas beruhigt. Laut Hochwassernachrichtendienst verlagern sich die Überflutungen vor allem an die Unterläufe wie die Donau, den Oberen Main, den Regen sowie die Fränkische Saale. Nur in Unterfranken steigen dem dortigen Sprecher zufolge die Pegel noch leicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 18:00 Uhr