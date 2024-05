Hochwassergebieten droht neuer Regen

Mainz: In den Hochwasserregionen im Saarland und in Rheinland-Pfalz laufen die Aufräumarbeiten, zugleich könnte sich die Lage in der neuen Woche wieder verschärfen. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnten sich besonders ab morgen teils kräftige Regenfälle entwickeln, die vor allem den Südwesten des Landes treffen. Zwar seien die berechneten Regenmengen nicht so hoch wie am vergangenen Freitag, allerdings falle der größte Teil des Regens innerhalb von sechs bis zwölf Stunden. Unterdessen forderte die Hochwasserlage in Saarbrücken ein Todesopfer. Eine 67-Jährige starb am Sonntagabend in einem Klinikum. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine Anwohnerin, die bei einem Rettungseinsatz am Freitag verunglückt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 13:00 Uhr