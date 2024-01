Hochwassergebiete müssen mit mehr Regen rechnen

Düsseldorf: Das Deutsche Rote Kreuz hat vor dem Hintergrund des Hochwassers in Teilen Deutschlands eine bessere Vorbereitung auf solche Krisen gefordert. DRK-Präsidentin Hasselfeldt sagte der "Rheinischen Post", dass es mehr und bessere Ausrüstung brauche. Die Defizite seien eklatant, insbesondere bei der materiellen Ausstattung. In mehreren Bundesländern, vor allem in Niedersachsen, bleibt die Hochwasserlage nach wie vor angespannt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Deutschlands vor anhaltendem Dauerregen bis Donnerstagnacht. Den Einsatzkräften bereiten vor allem aufgeweichte Deiche Sorgen. Vielerorts werden die Deiche mit Sandbehältern verstärkt, um Durchbrüche zu verhindern. Gestern hatte Innenministerin Faeser bei einem Besuch in Niedersachsen mehr Unterstützung des Bundes zugesagt. Unter anderem soll ein weiterer Hubschrauber zur Verfügung gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 07:00 Uhr