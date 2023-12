Hochwasserdienst meldet teils weiter steigende Pegelstände

München: Nach zuletzt starken Niederschlägen und Schneeschmelze gibt es in Bayern mancherorts Hochwasser. Laut Landesamt für Umwelt wird stellenweise die dritte von vier Meldestufen erreicht. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden können. Betroffen ist unter anderem Niederbayern mit der kleinen und der großen Vils in Dietelskirchen und in Vilsbiburg. Dort steigt der Pegel aktuell noch. An der Itz im oberfränkischen Schenkenau gilt nach wie vor Meldestufe drei. Und auch in Oberbayern steigen die Pegel, etwa an der Isen im Landkreis Mühldorf und an der Sur im Berchtesgadener Land.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 09:15 Uhr