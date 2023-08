Hochwasser-Warnung: Behörden rechnen in Südbayern mit Überflutungen

München: In mehreren Regionen im Süden Bayerns stellen sich Behörden und Anwohner auf Überflutungen ein. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes gilt es vor allem, die Lage am Inn zu beobachten. Für die Landkreise Mühldorf und Rosenheim gibt es Warnungen für bebaute Gebiete. In der Stadt Rosenheim waren am Nachmittag bereits Fahrrad- und Gehwege in Flussnähe überflutet. Das Wasserwirtschaftsamt rechnet mit dem Höchststand des Inn in der kommenden Nacht. In der Stadt Passau wurden bereits umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Gesperrt wurde zunächst der Innkai, ähnliche Vorbereitungen für die Fritz-Schäffer-Promenade und die komplette Donaulände laufen. Kritischer ist die Lage bereits in Österreich: In Tirol und Salzburg ist der Bahnverkehr wegen Überschwemmungen vielerorts unterbrochen. Im Ötztal sind einige Gemeinden nicht mehr erreichbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 22:00 Uhr