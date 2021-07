Hochwasser überflutet Hallein bei Salzburg

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hallein: Nach heftigen Regenfällen sind Teile der Innenstadt von Hallein bei Salzburg überflutet worden. Wie die österreichische Polizei am späten Abend mitteilte, wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Demnach trat der Kothbach über die Ufer und verwüstete Teile des Stadtzentrums. Auf Videos ist zu sehen, wie Autos von Wassermassen mitgerissen werden. Die Situation sei sehr angespannt, teils dramatisch, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Verletzte gebe es derzeit aber nicht. In Bayern wurde im Kreis Berchtesgadener Land Katastrophenalarm ausgelöst. Betroffen ist vor allem die Gegend um Bischofswiesen. Die B20 und weitere Straßen wurden wegen Überflutungen gesperrt. Die Feuerwehr verzeichnete in wenigen Stunden bereits 100 Einsätze und musste Menschen in Sicherheit bringen. In Reit im Winkl im Landkreis Traunstein trat die Schwarzlofer über die Ufer. Keller liefen voll, die B305 ist im Ortsbereich gesperrt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.07.2021 23:15 Uhr