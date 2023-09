Hochwasser spült in Bayern Leiche an

Rosenheim: Das extreme August-Hochwasser im Inn hat die Leiche einer Frau an die Oberfläche gespült und nach Bayern treiben lassen. Entdeckt wurde der Leichnam in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim. Laut Polizeipräsidium handelt es sich um eine 65-jährige Frau aus Mils in Österreich. Sie wurde seit 2019 vermisst. Ein DNA-Abgleich bestätigte die Identität. Nach Angaben der Behörden gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Gewaltverbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 12:00 Uhr