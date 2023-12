Hochwasser sorgt im Norden Deutschlands weiter für Probleme

Berlin: In vielen Teilen Deutschlands haben neue Regenfälle dafür gesorgt, dass die Gefahr von Hochwasser bestehen bleibt. In Nordthüringen musste ein Ortsteil mit knapp 500 Einwohnern komplett geräumt werden. Dort steht das Wasser teilweise bis zu einem Meter hoch. Der Bürgermeister teilte mit, es gebe keinen Strom, kein Telefon und keine Zufahrt zu dem Ort. Auch die Bahnstrecke zwischen Hannover und Magdeburg bleibt wegen Unterspülungen bis übermorgen gesperrt. Die Züge werden umgeleitet. In vielen Regionen Niedersachsens ist die Lage ebenfalls angespannt. An der niedersächsischen Nordseeküste und im Wesergebiet drohen Sturmfluten. Probleme gibt es auch in Tschechien und der Slowakei. Dort sind nach Stürmen und starken Regenfällen tausende Haushalte ohne Strom. Viele Straßen und Eisenbahnverbindungen sind durch umgestürzte Bäume blockiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 21:45 Uhr