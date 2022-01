Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Steinach: Der Regen hat viele Flüsse in Bayern anschwellen lassen. Über 60 Messtellen melden Hochwasser. Meldestufe drei ist im Moment an zwei Stellen in Oberfranken überschritten: An der Itz in Schenkenau und an der Steinach in Fürth am Berg. Das heißt, auch einige überörtliche Straßenverbindungen und bebaute Grundstücke können überflutet werden.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 05.01.2022 06:00 Uhr