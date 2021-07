Hochwasser-Opfer auch in Belgien - Maastricht evakuiert Stadtviertel

Nachrichtenarchiv - 16.07.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Auch die Niederlande und Belgien kämpfen mit Hochwasser. Im Osten Belgiens kamen neun Menschen ums Leben, vier gelten als vermisst. Der zentrale Bahnhof von Lüttich wurde geschlossen, die Strom-, Gas- und Wasserversorgung ist beeinträchtigt. Starke Regenfälle und Überschwemmungen halten die Einsatzkräfte vor allem entlang der Maas in Atem - auch in den Niederlanden. Wegen drohender Überflutungen rief die Stadt Maastricht 10.000 Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 04:00 Uhr