Hochwasser-Nachrichtendienst warnt vor Hochwasser in Nordbayern

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aschaffenburg: Der Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern hat eine Vorwarnung vor Hochwasser in mehreren Landkreisen und Städten in Nordbayern herausgegeben. Betroffen sind unter anderem die Landkreise Aschaffenburg, Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld. Durch anhaltenden Regen steigen laut der Behörde die Pegel etwa an den Zuflüssen des Mains im Raum Aschaffenburg und der Brend bei Bad Neustadt. Laut Hochwasser-Nachrichtendienst kann es in mehreren Landkreisen zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.01.2022 14:00 Uhr