Hochwasser-Meldestufe 4 nur noch in Vilshofen

Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern hat sich etwas entspannt. Lediglich in Vilshofen an der Donau gilt noch die Meldestufe vier. In etlichen Gemeinden ist allerdings noch der Katastrophenfall ausgerufen, wie in Regensburg oder im Landkreis Pfaffenhofen. Aufgehoben wurde er dagegen beispielsweise in Straubing und im Landkreis Kelheim. Im Fokus stehen jetzt in vielen Regionen die Aufräumarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 21:30 Uhr