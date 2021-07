Hochwasser-Lage in Rheinland-Pfalz und NRW weiter angespannt

Nachrichtenarchiv - 16.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Die Lage in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bleibt angespannt. Offiziellen Angaben zufolge gibt es mindestens 58 Todesopfer. Noch immer gelten zahlreiche Menschen als vermisst - allein im besonders betroffenen Kreis Ahrweiler sprechen die Behörden von 1.300 Vermissten. Weil das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist, sind viele Menschen nicht erreichbar. In NRW läuft die Rurtalsperre seit fünf Stunden über. Die flussabwärts gelegenen Orte stellen sich auf Überschwemmungen ein. Das Kabinett in Düsseldorf berät am Vormittag in einer Sondersitzung über die aktuelle Lage. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer wird am Morgen in ihrer Heimatstadt Trier erwartet, die ebenfalls vom Hochwasser betroffen ist.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 05:00 Uhr