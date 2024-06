Hochwasser-Lage in Bayern spitzt sich örtlich zu

München: Die Hochwasserlage in Süddeutschland bleibt kritisch. In Ebenhausen-Werk im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist nach Angaben der Polizei am späten Abend ein Damm gebrochen. Die Polizei bittet alle Bewohner, in obere Stockwerke zu gehen und sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Auch im benachbarten Manching besteht weiter die Gefahr eines Dammbruchs. Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries müssen mehrere Ortschaften nahe der Donau und der Schmutter evakuiert werden. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums mussten wegen Hochwasser inzwischen rund 3.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In zahlreichen Landkreisen gilt der Katastrophenfall, in etwa 30 Ortschaften ist zumindest teilweise der Strom ausgefallen. Nun verlagert sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau. Dort bereiten sich Städte wie Regensburg, Straubing und Passau auf den Hochwasserscheitel vor. Auch in Baden-Württemberg bleibt die Lage kritisch: In der Nacht ist die Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart überflutet worden. Nach Einschätzung der Behörden sind zahlreiche Menschen in Gefahr. Wassermassen haben an einer Bundesstraße eine Lärmschutzwand durchbrochen und die Fahrbahnen geflutet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2024 02:00 Uhr