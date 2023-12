Hochwasser lässt bayerische Flüsse über die Ufer treten

Landshut: Tauwetter und anhaltender Regen lassen in Bayern viele kleinere Flüsse über die Ufer treten. In Franken sind vor allem die Zuflüsse von Regnitz und Rednitz betroffen, im Süden Bayerns Gewässer im Donau-Einzugsgebiet. Viele Pegel überschreiten derzeit die Meldestufen 1 oder 2, in Schenkenau an der Itz ist die 3. Meldestufe erreicht, bei der auch Häuser bedroht sind. Zum Wochenbeginn dürfte der Wasserstand an vielen Orten noch steigen. In Landshut fuhr ein 63-jähriger in eine gesperrte Straße ein. Feuerwehr und Wasserwacht befreiten ihn und seinen Beifahrer aus dem Auto, das etwa einen halben Meter tief im Wasser stand. Beide konnten die Türen nicht mehr öffnen. In Monheim im Landkreis Donau-Ries konnte sich eine 52-jährige noch selbst aus ihrem Auto befreien - sie war durch Aquaplaning in eine überschwemmte Fläche gerutscht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 20:00 Uhr