Hochwasser in Westdeutschland fordert vermutlich mehr als zwei Tote

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz herrschen nach Hochwasser örtlich katastrophale Zustände. Im Sauerland ertrank ein Feuerwehrmann, ein anderer erlitt bei einem Rettungseinsatz einen tödlichen Zusammenbruch. Mehrere Autobahnen sind gesperrt, auch der Schienenverkehr ist betroffen: Die Bahn rät ihren Kunden sogar dazu, Reisen von und nach Nordrhein-Westfalen zu unterlassen. Unterbrochen sind zum Beispiel die Verbindungen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Ministerpräsident Laschet hat angekündigt, die besonders betroffene Stadt Hagen in Westfalen zu besuchen. - In der Eifel in Rheinland-Pfalz sind sechs Häuser eingestürzt und weitere 25 einsturz-gefährdet. Auch dort könnte es Tote gegeben haben: Etwa 30 Menschen werden vermisst. Einige Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 08:00 Uhr