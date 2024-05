Hochwasser im Saarland und Rheinland-Pfalz beschäftigt Einsatzkräfte weiter

Saarbrücken: Die Hochwasserlage beschäftigt Rettungskräfte und Bevölkerung im Saarland und in Rheinland-Pfalz weiter. Wie das saarländische Innenministerium mitteilte, sei die Situation weiter ernst, aber es gebe in vielen Bereichen deutliche Entspannung. Die Landeshauptstadt Saarbrücken konnte die Großschadenslage nach den schweren Überschwemmungen aufheben. Um das Ausmaß der Schäden in den betroffenen Gebieten zu erfassen, sei es aber noch zu früh. Man habe Drohnen angefordert, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzoschen Landkreises Trier-Saarburg. An anderen Stellen des Saarlands und in Rheinland-Pfalz bleibt die Situation kritisch. Für Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen im Saarland wurde eine Hochwasserwarnung herausgegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 06:00 Uhr