Hochwasser eines Nebenflusses lässt Saar-Pegel wieder steigen

Saarbrücken: In den Hochwassergebieten im Saarland stehen die Helfer neuen Problemen gegenüber: Obwohl es aktuell nicht oder nur wenig regnet, ist der Pegel der Saar in der Landeshauptstadt in den vergangenen Stunden wieder gestiegen. Grund sind die Zuflüsse vom kleinen Nebenfluss Blies. So wurden einige Straßenzüge wieder überspült und Keller liefen voll. - Aus Rheinland-Pfalz heißt es, die meisten Pegel hätten ihren Höchststand erreicht. Im Landkreis Südwestpfalz, der am stärksten betroffen war, gehen die Überflutungen zurück. Landesumweltministerin Eder teilte mit, man habe die akute Unwetterlage überstanden. Das Ausmaß der Zerstörung sei aber noch nicht überschaubar. Warnungen kommen von den Meteorologen: Schon übermorgen könnte es im Südwesten Deutschlands wieder Starkregen geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2024 17:30 Uhr