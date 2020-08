Hochwasser an Flüssen in Ober- und Niederbayern steigt noch

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München : Anhaltender Starkregen hat die Flüsse im Süden Bayerns schneller und höher steigen lassen als erwartet. In Passau wurde am Abend die zweithöchste Meldestufe drei erreicht - bis morgen könnte das Wasser noch auf die Stufe 4 steigen. An der Isar in München hat der Wasserstand die Dreieinhalb-Meter-Marke überschritten - das entspricht Meldestufe zwei. Rund um die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen hat es laut Polizei mehrere Erdrutsche gegeben. In Anger im Berchtesgadener Land rutschte ein Wiesenhang ab und beschädigte mehrere Häuser. Zwei Bahnstrecken bei Murnau sind derzeit nicht befahrbar. Die A8 München - Salzburg war überflutet und deshalb für mehrere Stunden total gesperrt. Aktuell drückt bei Rosenheim Wasser vom angrenzenden Moorgebiet auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 20:45 Uhr