Hochschullehrer in Bayern werden ausgezeichnet

Nürnberg: In Bayern werden heute 20 Hochschullehrerinnen und -lehrer für ihre Arbeit ausgezeichnet. Wissenschaftsminister Blume übergibt den "Preis für gute Lehre" im Audimax der Technischen Hochschule in Nürnberg. Die Geehrten unterrichten in 16 unterschiedlichen Hochschulen unter anderem in Erlangen-Nürnberg, Bamberg oder München. Erstmals wird die Auszeichnung hochschulübergreifend verliehen. Sie ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 10:00 Uhr