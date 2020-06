Hochhaus in Göttingen steht unter Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Göttingen: Wegen eines massiven Corona-Ausbruchs hat die niedersächsischen Stadt ein Hochhaus unter Quarantäne gestellt. Dort waren etwa 100 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Knapp 700 sind nun von der Entscheidung betroffen. Ob nun weitere Einschränkungen für Stadt und Landkreis drohen, ist noch unklar. In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Göttingen fast 45 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert. Die Obergrenze liegt bei 50. Im Mai musste schon einmal ein Hochhaus in Göttingen unter Quarantäne gestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 14:00 Uhr