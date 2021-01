Hochansteckende Corona-Variante ist in Flensburg aufgetaucht

Israel schottet sich ab und stellt Flüge ein

Tel Aviv: Israel stellt ab morgen für eine Woche fast alle Passagierflüge ein. Ministerpräsident Netanjahu will so verhindern, dass sich Varianten des Corona-Virus ausbreiten. Ab morgen Abend dürfen keine Passagierflugzeuge mehr in Israel starten oder landen. Die Maßnahme gilt zunächst bis zum 31. Januar. Ausnahmen gibt es für Frachtflüge und medizinische Notfälle. Um die hohe Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, bezieht Israel nun auch Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren in seine Impfkampagne ein. Außerdem sollen sie so an Schulprüfungen teilnehmen können, die für die Aufnahme an Universitäten wichtig sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 19:00 Uhr