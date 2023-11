HIV-Testwochen in Bayern

München: Von heute an finden in Bayern HIV-Testwochen statt. Das Gesundheitsministerium will damit auf die Immunschwäche-Krankheit sowie Beratungsangebote aufmerksam machen. Bis zum 30. November werden verstärkt kostenlose anonyme Tests angeboten - unter anderem in allen Gesundheitsämtern. Nach Angaben des Ministeriums gibt es in Bayern jedes Jahr rund 300 Neuansteckungen - bundesweit sind es etwa 2.400. Immer mehr Menschen wissen nichts von ihrer HIV-Infektion. Symptome werden oft zu spät erkannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 06:00 Uhr