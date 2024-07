HIV-Diagnosen sind in Bayern auf höchstem Stand seit zehn Jahren

München: In Bayern ist die Zahl der HIV-Diagnosen auf einem neuen Höchststand. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden im vergangenen Jahr 645 neue Fälle im Freistaat registriert - so viele wie seit 2014 nicht mehr. Bundesweit waren es laut RKI knapp 3.300. Die meisten HI-Viren wurden in den vergangenen Jahren durch Drogenspritzen übertragen aber auch über heterosexuelle Kontakte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 13:00 Uhr