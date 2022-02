Hitzige Debatte über Aussetzung der Impfpflicht für Pflegekräfte

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwischen der Ampel-Regierung und der Union gibt es einen handfesten Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte des Gesundheitswesens. Bayerns Ministerpräsident Söder hat am Mittag angekündigt, die Einführung der Impfpflicht am 15. März vorerst auszusetzen. Er befürchtet, dass noch mehr ungeimpfte Pflegekräfte kündigen und Kliniken sowie Heime dadurch in Schwierigkeiten geraten. Rückendeckung bekam der CSU-Chef vom Vorsitzenden der Schwesterpartei CDU, Merz. Er rief die Bundesregierung auf, die Impfpflicht für Pflegekräfte auch deutschlandweit auszusetzen. Diese sei schlecht vorbereitet, so Merz. Allerdings hatten ihr im Bundesrat auch die Unionsländer zugestimmt. Aus der Ampel-Koalition kam Kritik an der Aussetzung der Impfpflicht für bayerische Pflegekräfte. Grüne und SPD halten dies für unverantwortlich und verweisen auf den Schutz älterer und schwerkranker Patienten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 19:00 Uhr