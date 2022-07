Hitzewellen gehören laut Experten jetzt zum normalen europäischen Klima

Nachrichtenarchiv - 19.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Laut der Weltwetterorganisation WMO werden Hitzewellen wie die aktuelle fortan zum normalen europäischen Sommerklima gehören. Generalsekretär Taalas sagte, bis zum Jahr 2060 werde es immer mehr und immer stärkere Hitzewellen geben, unabhängig vom Erfolg der Klimaschutzbemühungen. In einigen Jahren würden uns die aktuellen Temperaturen rückblickend als "mild" erscheinen. Taalas betonte, er hoffe, die Regierungen würden die aktuellen Ereignisse als Weckruf verstehen. Sie müssten viel mehr für den Klimaschutz tun. Im Moment bewege sich die Welt auf eine durchschnittliche Erwärmung um 2,5 Grad zu. - In Großbritannien wurden heute erstmals in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen Temperaturen über 40 Grad gemessen. Am Londoner Flughafen Heathrow stieg das Thermometer auf 40,2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 20:00 Uhr